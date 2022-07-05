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Оккупанты заставляют родителей отдавать детей в школы с российской учебной программой
Россияне принуждают украинцев на оккупированных территориях отдавать детей в школы с российской обучающей программой. В случае отказа угрожают лишать родительских прав.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что в Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти вынуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе.
Как сообщают в разведке, в этих учебных заведениях преподают учителя и воспитатели, приехавшие из Российской Федерации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в "армию ДНР", женщин на коммунальные работы, связанные с уборкой города.
Напомним, в государственных учреждениях общего среднего образования Николаева с нового учебного года, то есть с сентября 2022 года, вводится запрет на использование русского языка. Факультативов и курсов русского языка тоже не будет.