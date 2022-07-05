Оккупанты заставляют родителей отдавать детей в школы с российской учебной программой

Россияне принуждают украинцев на оккупированных территориях отдавать детей в школы с российской обучающей программой. В случае отказа угрожают лишать родительских прав.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти вынуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе.

Как сообщают в разведке, в этих учебных заведениях преподают учителя и воспитатели, приехавшие из Российской Федерации.

В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в "армию ДНР", женщин на коммунальные работы, связанные с уборкой города.

Напомним, в государственных учреждениях общего среднего образования Николаева с нового учебного года, то есть с сентября 2022 года, вводится запрет на использование русского языка. Факультативов и курсов русского языка тоже не будет.