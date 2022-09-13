В освобожденной Балаклее обнаружили устроенную оккупантами пыточную в отделе полиции

Правоохранители обнаружили в помещениях отдела полиции в освобожденной Балаклее пыточную, устроенную российскими войсками во время оккупации города. Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Войска РФ устроили пыточные канцлагеря в Балаклее: в отделе полиции рашисты организовали штаб, но это не самое худшее - там же, в подвальных помещениях отдела и в здании напротив - "БалДруке" рашисты сделали тюрьму и пыточную для местных жителей", - написал он.

По словам Болвинова, во время оккупации в плену там держались минимум 40 человек, их кормили дважды в день кашей без ничего. Оккупанты искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников, участвовавших в АТО.

"Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было - хватали людей прямо на улице возле отдела полиции", - отметил полицейский.

По его данным, один мужчина просидел в такой "тюрьме" 46 дней, поскольку российские военные нашли фото его брата в украинской военной форме.

"По словам свидетелей, их пытали по-разному. Все пытки описывать не буду, скажу лишь, что "легче всего" - когда били током", - добавил Болвинов.

Также он указал, что у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту россияне в последний день оккупации, но все детали происшествия еще выясняются.

Ранее Болвинов сообщил, что сотрудники полиции Балаклеи, вернувшись к месту работы, обнаружили там штаб оккупационных войск, и показал фото оттуда.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов Фото: Facebook/Сергій Болвінов

"Местные во время оккупации стороной обходили это место, потому что загрести могли каждого. Всюду срач, все разбросано и свалено в кучу. Орки в своей красоте. В зале совещаний эти создания сделали сушилку. Из маленьких помещений сделали "комнаты содержания гражданских", в которых находились одновременно до 15 человек. По найденным документам известно, что сначала там базировались ОМОНовцы из Тольятти, затем - "ЛНР/ДНР". Фирменный почерк всех этих существ – всюду оставленный мусор", - рассказал он.

Напомним также, что в освобожденном от российских оккупантов селе Зализничное Харьковской области обнаружили четыре тела мирных жителей со следами пыток. Об убийствах односельчан правоохранителям сообщили местные жители.