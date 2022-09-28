На освобожденной Харьковщине вернули железнодорожное сообщение в 45 населенных пунктов - Кубраков

В течение двух недель после деоккупации части Харьковской области Министерство инфраструктуры, “Укравтодор”, “Укрзализныця” и подрядные организации обеспечили расчистку почти 200 км автомобильных дорог, а также вернули железнодорожное сообщение в 45 населенных пунктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Вооруженные Силы продолжают освобождать оккупированные города и села Харьковщины, ГСЧС разминируют наши земли, а мы следуем и восстанавливаем транспортную инфраструктуру там, где это возможно. Сейчас в области работают более 10 государственных и частных компаний – все вместе для максимально быстрого восстановления. Только вчера к работам было задействовано 12 компаний, 129 рабочих и 52 единицы спецтехники. За две недели дорожники очистили почти 200 километров государственных дорог. Благодаря этому налаживается стабильная поставка гуманитарной помощи для жителей освобожденных громад", - написал министр.

Он добавил, что Укравтодор работает на 6 ключевых автодорогах: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, Н-26 Чугуев – Милово, Т-21-10 Шевченко – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Т-21-22 Изюм – Барвенково, Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань-/М-20/.

Также восстанавливается железнодорожная инфраструктура и сообщение деоккупированных громадах.

"Уже восстановлено пассажирское сообщение по маршрутам Харьков — Балаклея, Харьков — Дергачи и Харьков — Чугуев. В общей сложности железнодорожное сообщение уже вернули в более 45 населенных пунктов Харьковской области. На направлениях Харьков – Изюм, Харьков – Казачья Лопань и Харьков – Купянск пока еще работают взрывотехники. Как только они завершат работу, мы приступим к работе по восстановлению железнодорожного сообщения" , - добавил Кубраков.

По его словам, в восстановительных работах задействовано около 100 железнодорожников, а также десятки единиц спецтехники. Все работы выполняем в координации с военными и взрывотехниками. Совместно определяем приоритетные направления работы и оперативно решаем насущные вопросы. Ожидаем, что уже совсем скоро ВСУ дадут возможность возвращать к жизни транспортную инфраструктуру в дежурных деоккупированных громадах Украины. Работаем на Победу" , - подытожил министр.