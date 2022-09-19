В Харьковской области нашли запасной командный пункт оккупантов с арсеналом оружия и техникой

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в окрестностях освобожденной Балаклеи Харьковской области запасной командный пункт российских военных. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Во время стабилизационных мер на освобожденных территориях работники ДБР также обнаруживают и интересные находки. В частности, на окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов. Среди прочего решисты стянули к пункту целый арсенал бое. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном", - сказано в сообщении.

При отработке объекта работники ДБР изъяли десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды. Также в подвале был и запас продовольствия, которое оккупанты изымали у местных жителей.

Кроме того, ДБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами. Изъятые боеприпасы и технику ДБР передало подразделениям ВСУ.

Напомним, правоохранители обнаружили в помещениях отделе полиции в освобожденной Балаклее застенку, устроенную российскими войсками во время оккупации города.

После увольнения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники Государственного бюро расследования также начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Впоследствии ДБР задержало начальника оккупационной "полиции" города.