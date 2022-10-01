Россияне расстреляли колонну автомобилей в Харьковской области, 20 человек погибли: СБУ начала расследование

Оккупанты расстреляли гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. Служба безопасности Украины начала расследование этого военного преступления российских войск, сообщила 1 октября пресс-служба СБУ.

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И.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал, что в конце сентября россияне полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей.

"Они почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик "ГАЗель". Враг еще раз доказал, что его цель - уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола. Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан. Захватчики не уйдут от наказания – мы найдем каждого и заставим отвечать за совершенные зверства", - заявил Малюк.

Харьковская областная прокуратура уточнила, что российская армия атаковала колонну автомобилей 25 сентября, когда гражданские пытались эвакуироваться. Две машины уничтожены полностью, у них были дети с родителями – они сгорели заживо.

Нескольким людям удалось спастись из-под обстрела, сейчас они дают показания следователям. Следствие устанавливает личности убитых россиянами граждан, продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

"СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан. Сроки давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за совершенное", — подчеркнули в спецслужбе.

Сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры расследуют это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.

Отмечено, что среди погибших двое детей (11-летняя девочка и 14-летний мальчик), а также 36-летний работник местного управления департамента стратегических расследований Нацполиции. Ранение получила также 3-летняя девочка.