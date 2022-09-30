Оккупанты атаковали Днепр "Искандерами": есть жертвы

В ночь на 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Попали в обычное городское АТП. Одного человека убили, по меньшей мере, двух ранили.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне снова атаковали Днепр ракетами. Одного человека убили, по меньшей мере, двух ранили", - отметил он.

Попали по жилому кварталу в центре города - по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там был сильный пожар - горело админздание и более 50 автобусов.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Масштабы разрушений выясняются.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне "Искандером" попали в обычное городское АТП.

"Уважаемые земляки. Коротко, но я должен сказать всем, кого это касается. Оккупанты развалили "Искандером" обычное городское АТП. Сгорело почти 50 автобусов. Тому, кому завтра ехать по маршрутам: 73, 87А, 101А, 106, 107, 146, пожалуйста, планируйте свое время и не ругайтесь за задержки", - отметил мэр.

Впоследствии Филатов уточнил, что сгорело более ста автобусов.

Напомним, ночью 29 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по жилым кварталам Днепра. Известно о трех погибших, среди них один ребенок.