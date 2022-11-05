Вихованців дитбудинку в Херсонській області депортували до Криму - омбудсмен

Вихованців Олешківського дитячого будинку інтернату віком від 9 до 17 років незаконно вивезли до Клінічної психіатричної лікарні у Сімферопільському районі.

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Окупаційна влада Херсонщини надалі продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України до тимчасово окупованої території АР Крим", - зазначив він.

Омбудсмен звернувся до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину Росії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття кримінального провадження проти уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової через незаконне всиновлення нею української дитини, яка була викрадена в Маріуполі Донецької області.