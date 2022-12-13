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Посли ЄС схвалили виділення Україні 18 млрд євро
Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні на суму 18 мільярдів євро.
Про це повідомляє представництво Чехії у Раді ЄС.
"Посли ЄС загалом одноголосно схвалили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро у 2023 році. #EU2022CZ дотримується своєї обіцянки допомогти Україні протистояти Росії, а ЄС залишається єдиним", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Рада Євросоюзу 10 грудня досягла згоди щодо законодавчих актів, які дозволяють виділення фінансової допомагати Україні протягом 2023 року у розмірі 18 млрд євро. Пропозицію передадуть до Європарламенту, який має ухвалити остаточне рішення щодо виділення грошейПідписуйтесь на наш Telegram канал
Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Згодом, під час засідання Ради Євросоюзу представник Угорщини повідомив, що Будапешт виступає проти цієї пропозиції Єврокомісії, хоча й була заява, що нібито угорський уряд "схвалила кредит".
Зрештою, в Єврокомісії запевнили, що Україна отримає допомогу від Європейського Союзу.