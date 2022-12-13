Послы ЕС одобрили выделение Украине 18 млрд евро

Послы ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине на сумму 18 миллиардов евро.

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Об этом сообщает представительство Чехии в Совете ЕС.

"Послы ЕС в целом единогласно одобрили пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году. #EU2022CZ придерживается своего обещания помочь Украине противостоять России, а ЕС остается единым", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет Евросоюза 10 декабря достиг согласия относительно законодательных актов, позволяющих выделение финансовой помощи Украине в течение 2023 года в размере 18 млрд евро. Предложение будет передано в Европарламент, который должен принять окончательное решение о выделении денег

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год. Впоследствии, во время заседания Совета Евросоюза представитель Венгрии сообщил, что Будапешт выступает против этого предложения, хотя и было заявление, что якобы венгерское правительство "одобрило кредит".

В конце концов, в Еврокомиссии заверили, что Украина получит помощь от Европейского Союза.