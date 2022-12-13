Україна отримала 100 млн євро кредиту від Франції

Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку.

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Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що кошти спрямовані до загального фонду Державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає $432 млн.

Підписання Угоди про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку між Міністром фінансів України Сергієм Марченком та Міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером відбулось 28 листопада.

Нагадаємо, що посли ЄС схвалили виділення Україні 18 млрд євро.