Байден підписав бюджет США на 2023 рік з допомогою для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав бюджет на 2023 фінансовий рік, який містить пакет допомоги для України на майже $45 млрд.

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Про це Джо Байден повідомив в Twitter.

"Він інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA - і надасть вирішальну допомогу Україні", - йдеться у дописі очільника Білого дому.

Американський президент також додав, що слід чекати більшого від 2023 року.

Зазначимо, Сенат США 22 грудня схвалив проект бюджету країни на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів, до якого включено 45 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.

Раніше Байден підписав законопроект про оборонний бюджет на 2023 рік на суму 858 млрд доларів, який передбачає 800 млн доларів для України.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський в ході візиту до Вашингтона провів зустіч з американським президентом Джозефом Байденом та спільну пресконференцію з ним, після чого виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Під час візиту українського лідера, зокрема, США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Patriot.