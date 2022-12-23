Байден підписав оборонний бюджет США, який передбачає $800 млн для України

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 23 грудня, підписав законопроект про оборонний бюджет на 2023 рік на суму 858 млрд доларів, який передбачає 800 млн доларів для України.

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Про це повідомляє Міністерство оборони США.

"Закон схвалює повний бюджетний запит на 2023 фінансовий рік для Європейської ініціативи стримування та розширює та збільшує Ініціативу сприяння безпеці Україні. Він санкціонує 800 мільйонів доларів США у 2023 фінансовому році, що на 500 мільйонів доларів перевищує початковий бюджетний запит", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон передбачає надання Україні довгострокової допомоги, а також відмову від деяких обмежень, пов’язаних із контрактами на боєприпаси для підтримки України або збільшення запасів критичних боєприпасів Міністерства оборони.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат підтримав проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік, який передбачає $800 млн на допомогу Україні для посилення безпеки.