Байден подписал оборонный бюджет США, предусматривающий $800 млн для Украины

Президент США Джо Байден в пятницу, 23 декабря, подписал законопроект об оборонном бюджете на 2023 год на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.

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Об этом сообщает Министерство обороны США.

"Закон одобряет полный бюджетный запрос на 2023 финансовый год для Европейской инициативы сдерживания и расширяет и увеличивает Инициативу содействия безопасности Украине. Он санкционирует 800 миллионов долларов США в 2023 финансовом году, что на 500 миллионов долларов превышает первоначальный бюджетный запрос", - говорится в сообщении .

Закон предусматривает предоставление Украине долгосрочной помощи, а также отказ от некоторых ограничений, связанных с контрактами на боеприпасы для поддержки Украины или увеличение запасов критических боеприпасов Министерства обороны.

Напомним, 7 декабря Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год, предусматривающий $800 млн в помощь Украине для усиления безопасности.