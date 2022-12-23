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Байден подписал оборонный бюджет США, предусматривающий $800 млн для Украины
Президент США Джо Байден в пятницу, 23 декабря, подписал законопроект об оборонном бюджете на 2023 год на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны США.
"Закон одобряет полный бюджетный запрос на 2023 финансовый год для Европейской инициативы сдерживания и расширяет и увеличивает Инициативу содействия безопасности Украине. Он санкционирует 800 миллионов долларов США в 2023 финансовом году, что на 500 миллионов долларов превышает первоначальный бюджетный запрос", - говорится в сообщении .
Закон предусматривает предоставление Украине долгосрочной помощи, а также отказ от некоторых ограничений, связанных с контрактами на боеприпасы для поддержки Украины или увеличение запасов критических боеприпасов Министерства обороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 7 декабря Сенат поддержал проект оборонного бюджета США на 2023 год, предусматривающий $800 млн в помощь Украине для усиления безопасности.