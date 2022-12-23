Зеленский вернулся в Украину после визитов в США и Польшу

Президент Владимир Зеленский с утра 23 декабря уже находится в Киеве. Глава государства вернулся в Украину после поездок в США и Польшу.

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Об этом гарант сообщил во время короткого видеообращения гражданам.

"Доброе утро всем, желаю всем здоровья, я в кабинете. Работаем ради победы, всем добрый день, всех победим", — сказал президент.

Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

В ходе визита украинского лидера, в частности, США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.

На обратном пути из США в Украину Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в городе-спасателе Жешуве.

Лидеры обсудили стратегические планы на будущее, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействия на международном уровне в следующем году.