Зеленський повернувся в Україну після візитів до США та Польщі

Президент Володимир Зеленський зранку 23 грудня вже знаходиться в Києві. Очільник держави повернувся в Україну після поїздок до США та Польщі.

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Про це гарант повідомив під час короткого відеозвернення до громадян.

"Доброго ранку всім, бажаю всім здоров'я, я в кабінеті. Працюємо заради перемоги, усім доброго дня, всіх переможемо", — сказав президент.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський в ході візиту до Вашингтона провів зустіч з американським президентом Джозефом Байденом та спільну пресконференцію з ним, після чого виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Під час візиту українського лідера, зокрема, США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Patriot.

На зворотному шляху з США до України Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою в місті-рятівнику Жешуві.

Лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році.