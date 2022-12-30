Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал бюджет на 2023 финансовый год, содержащий пакет помощи для Украины почти на $45 млрд.

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Об этом Джо Байден сообщил в Twitter.

"Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA - и окажет решающую помощь Украине", - говорится в сообщении главы Белого дома.

Американский президент также добавил, что следует ожидать большего от 2023 года.

Напомним, Сенат США 22 декабря одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, в который включены 45 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Ранее Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на 2023 год на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.

Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Во время визита украинского лидера США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.