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Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью для Украины
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал бюджет на 2023 финансовый год, содержащий пакет помощи для Украины почти на $45 млрд.
Об этом Джо Байден сообщил в Twitter.
"Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после катастроф, финансирование VAWA - и окажет решающую помощь Украине", - говорится в сообщении главы Белого дома.
Американский президент также добавил, что следует ожидать большего от 2023 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Сенат США 22 декабря одобрил проект бюджета страны на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, в который включены 45 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.
Ранее Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на 2023 год на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.
Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.
Во время визита украинского лидера США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.