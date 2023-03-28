Україна отримає другий грант від США на $2,5 мільярда

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США на суму 2,5 мільярда доларів. Як передає пресслужба уряду, про це оголосив на його засіданні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. Крім того, ще 150 мільйонів доларів нададуть інші партнери, що дасть змогу залучити 2,66 мільярда доларів.

"На що підуть ці кошти? Зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль вказав, що з початку року Україна отримала вже майже 5 мільярдів доларів підтримки від Європейського союзу та більше 2 мільярдів доларів підтримки від США.

"Маємо домовленість про нову програму з МВФ. Отримали фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії. Норвегія продовжила програму виплат для 50 тисяч українців, які перебувають у складних життєвих умовах та постраждали від російської агресії. Продовжуються виплати за програмами ООН та Червоного Хреста", - нагадав Шмигаль.

Крім того, як зауважив прем’єр, за останні сім місяців у межах спільного проекту Мінреінтеграції, "Укрпошти" та міжнародних організацій було забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більше 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що 25 лютого Світовий банк, до групи якого входить МБРР, повідомив про надання Україні додаткового грантового фінансування на суму 2,5 мільярда доларів в рамках проекту "Державні витрати на збереження адміністративного потенціалу в Україні" (PEACE) за кошти Агентства США з міжнародного розвитку.

За два тижні до цього його анонсували в українському Міністерстві фінансів, однак в уряді тоді повідомляли про схвалення залучення від США гранту на підтримку бюджету через механізм МБРР та Міжнародної асоціації розвитку в розмірі 6 мільярдів доларів.

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