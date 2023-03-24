Украинские ветераны смогут получить 1,5 млн на открытие собственного бизнеса

В Украинском ветеранском фонде запускается новая грантовая программа финансирования бизнеса ветеранов войны в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса на конкурсной основе.

Участие в конкурсе смогут принять не только ветераты боевых действий, но и члены семей погибших воинов, сообщают в ветеранском фонде.

Прием заявок продлится с 24 марта до 00:00 10 апреля 2023 года. Участие могут принимать юридические лица, а также физические лица-предприниматели.

Сколько грантов запланировано пока не разглашается, но известно, что минимальная сумма составляет 500 тысяч, максимальная - до 1,5 миллиона гривен. Средства будут вытесняться на открытие или развитие собственного дела.

Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен.

Напомним, в ноябре правительство приняло постановление, согласно которому ветеранам и их семьям будет предоставляться бесплатная психологическая помощь.

Кроме того, в Раде предлагают заменить пожизненные льготы военнослужащим государственными стипендиями, которые им будут выплачиваться в течение двух-трех лет после окончания военной службы.