Українські ветерани зможуть отримати 1,5 млн на відкриття власного бізнесу

В Українському ветеранському фонді запускають нову грантову програму фінансування бізнесу ветеранів війни у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу на конкурсній основі.

Участь у конкурсі зможуть взяти не лише самі ветерати бойових дій, а й члени сімей загиблих воїнів, повідомляють у ветеранському фонді.

Прийом заявок триватиме з 24 березня до 00:00 години 10 квітня 2023 року. Участь можуть брати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці.

Скільки всього грантів заплановано поки що не розголушується, але відомо, що мінімальна сума складає 500 тисяч, максимальна - до 1,5 мільйона гривень. Кошти видвлятимуться на відкриття або розвиток власної справи.

Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у листопаді Уряд ухвалив постанову, згідно якої ветеранам та їхнім родинам надаватиметься безоплатна психологічна допомога.

Окрім того, у Раді пропонують замінити пожиттєві пільги військовослужбовцям на державні стипендії, які їм будуть виплачуватися протягом двох-трьох років після закінчення військової служби.