Кабмін розробляє стратегію повернення військових до цивільного життя: Шмигаль роздав доручення

Кабінет міністрів розробляє концепцію повернення військовослужбовців до цивільного життя. Вона включатиме фінансову та соціальну підтримку.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Повернення військових із фронту та їхня подальша адаптація — нагальне питання, розв’язання якого необхідно забезпечити вже зараз. Сьогоднішні наші захисники мають знати, що завтра їх удома чекатимуть: комфортні умови для життя, роботи, реабілітації, освіти й подальшого розвитку", — зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, концепція включатиме такі ключові напрями:

забезпечення економічної свободи;

забезпечення житлом;



соцдопомога й адаптація;



освітні послуги;



медичні послуги.



Прем’єр-міністр дав завдання Мінветеранів, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОЗ та МОН прискорити розробку та подачу постанов і законопроектів, необхідних для подальшої адаптації в цивільному житті українських військових.

Нагадаємо, Кабінет міністрів улистопаді 2022 року ухвалив постанову, якою затверджено порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед країною, а також членам сімей таких осіб і членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.