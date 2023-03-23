Кабмин разрабатывает стратегию возвращения военных к гражданской жизни: Шмыгаль раздал поручения

Кабинет министров разрабатывает концепцию возвращения военнослужащих к гражданской жизни. Она будет включать финансовую и социальную поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Возвращение военных с фронта и их дальнейшая адаптация — неотложный вопрос, решение которого необходимо обеспечить уже сейчас. Сегодняшние наши защитники должны знать, что завтра их дома будут ждать: комфортные условия для жизни, работы, реабилитации, образования и дальнейшего развития", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, концепция будет включать следующие ключевые направления:

обеспечение экономической свободы;

обеспечение жильем;



соцпомощь и адаптация;



образовательные услуги;



медицинские услуги.



Премьер-министр поручил Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздраву и Минобразования ускорить разработку и подачу постановлений и законопроектов, необходимых для дальнейшей адаптации к гражданской жизни украинских военных.

Напомним, Кабинет министров в ноябре 2022 года принял постановление, которым утвердил порядок предоставления многоуровневой безоплатной психологической помощи лицам, увольняющимся или уволенным с военной службы из числа ветеранов войны и лиц, имеющих особые заслуги перед страной, а также членам семей таких лиц и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.