ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Кабмин разрабатывает стратегию возвращения военных к гражданской жизни: Шмыгаль раздал поручения

Кабмин разрабатывает стратегию возвращения военных к гражданской жизни: Шмыгаль раздал поручения
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба правительства.

Кабинет министров разрабатывает концепцию возвращения военнослужащих к гражданской жизни. Она будет включать финансовую и социальную поддержку.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Возвращение военных с фронта и их дальнейшая адаптация — неотложный вопрос, решение которого необходимо обеспечить уже сейчас. Сегодняшние наши защитники должны знать, что завтра их дома будут ждать: комфортные условия для жизни, работы, реабилитации, образования и дальнейшего развития", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, концепция будет включать следующие ключевые направления:

  • обеспечение экономической свободы;
  • обеспечение жильем;
  • соцпомощь и адаптация;
  • образовательные услуги;
  • медицинские услуги.

Премьер-министр поручил Минветеранов, Минэкономики, Минсоцполитики, Минздраву и Минобразования ускорить разработку и подачу постановлений и законопроектов, необходимых для дальнейшей адаптации к гражданской жизни украинских военных.

Напомним, Кабинет министров в ноябре 2022 года принял постановление, которым утвердил порядок предоставления многоуровневой безоплатной психологической помощи лицам, увольняющимся или уволенным с военной службы из числа ветеранов войны и лиц, имеющих особые заслуги перед страной, а также членам семей таких лиц и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Автор:
Нина Комащенко