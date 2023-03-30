Бізнес з територій можливих бойових дій може отримати гранти від держави

В Уряді уточнили критерії визначення осіб, які мають право подати заяву на отримання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Тепер до переліку увійшли підприємці з територій можливих бойових дій.

Ці зміни були розроблені Міністерством економіки, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Там зазначають, що до таких територій належить значна частина Харківської області. Зміни торкнуться таких державних програм як:

надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;

надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;

надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Крім того, Кабмін затвердив порядок надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Залежно від кількості найманих працівників ветерани зможуть отримати грантові кошти у сумі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень.

Для бізнесу, який перебуває чи провадить господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій є обмеження на подання заявки.

В Українському ветеранському фонді також запускають нову грантову програму фінансування бізнесу ветеранів війни у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу на конкурсній основі. Завдяки ній ветерани зможуть отримати 1,5 млн на відкриття власного бізнесу