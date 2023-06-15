Бізнес закликає владу визнати всю Харківщину зоною активних бойових дій: в чому причина

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" разом зі Спілкою українських підприємців закликають владу розширити перелік територій ведення активних бойових дій у Харківській області, щоб звільнити підприємців, виробничі потужності яких реально постраждали від обстрілів, від оподаткування. Як ідеться у повідомленні асоціацій, звернення також підтримала й низка харківських підприємців.

"Через розбіжності в законодавстві склалася ситуація, коли до підприємців, виробничі потужності яких знаходяться на півдні та сході України і які зазнали втрат через обстріли та безпосереднє ведення бойових дій, діють подвійні стандарти", - заявляють підприємці.

За їх словами, це стосується питань звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, що відрізняється від земельної ділянки, за знищену або пошкоджене нерухоме майно, а також порядку дій при втраті первинних документів внаслідок бойових дій.

Корінь проблеми бізнес бачить у розбіжностях в розумінні того, які території вважати такими, "де велися (ведуться) активні бойові дії", а які – "зонами можливого ведення бойових дій".

"Через це частина українських підприємців, зокрема Харківщини, які понесли і продовжують нести реальні втрати, не можуть скористатися своїм законним правом на звільнення від оподаткування, передбачене для всіх підприємців, що постраждали внаслідок ведення бойових дій, законом №3050-IX, який набрав чинності 11 квітня", - зазначається в заяві.

Щоб уникнути цих розбіжностей, СУП та УКАБ закликають переглянути критерії визначення зон, на яких велися (ведуться) активні бойові дії, і включати до них не лише території, де безпосередньо проходили бої, але і прифронтові зони, які знаходяться під ракетними обстрілами, внаслідок чого місцеві виробництва зазнають суттєвих пошкоджень.

Зазначається, що звернення було направлене до Офісу президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також Міністерства з реінтеграції окупованих територій. В ньому містяться наступні вимоги:

- усунути невизначеність щодо сплати майнових, екологічних податків та сплати за землю на територіях де велися (ведуться) бойові дії;

- скоригувати перелік активних бойових дій, в тому числі включити всю Харківську область включно з Харковом або ж ініціювати перегляд норм про звільнення від податків і обов’язку відновлення втрачених первинних документів, поширивши їх на всі території бойових дій;

- врахувати пропозиції Харківської обласної військової адміністрації щодо територій, які потрібно включити до переліку зон активних бойових дій;

- внести відповідні доповнень в наказ Мінреінтеграції №309 від 22 грудня 2022 року, яким керується податкова служба в питаннях звільнення від оподаткування підприємців, виробничі потужності яких постраждали внаслідок бойових дій.



Зазначимо, що жодних уточнень щодо періодів бойових дій у заяві бізнес-асоціацій не йдеться. Натомість перелік в своїй нинішній формі, затвердженій згаданим наказом, в будь-якому разі передбачає вказання певних часових проміжків стосовно тих чи інших територій.

Нагадаємо що УКАБ ще в середині квітня закликало розширити перелік територій бойових дій у Сумській області, віднісши до територій активних чи хоча б можливих бойових дій, зокрема, Річківську громаду, що неодноразово обстрілювалася з території Росії попри те, що не межує безпосередньо з нею. Натомість МінТОТ досі цього не зробило, хоча вже неодноразово правки до переліку з тих пір вносило.

Внесені ж зміни стосувалися лише територій, що останніми місяцями перебували біля лінії бойового зіткнення в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Також у міністерстві "згадали", що до переліку окупованих територій не були свого часу внесені покинуті міста Чорнобиль та Прип'ять у зоні відчудження в Київській області, і зробило це.