ФГИУ продал агрокомпанию с гостиницей в Киеве в 5 раз дороже стартовой цены

17 января состоялся онлайн-аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Сельскохозяйственное предприятие "Земельный фонд", в который входит гостиница "Колос", расположенная в столице по ул. Бориса Гринченко.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, начальная цена актива составляла 8,5 млн. грн. В конкурентных торгах участвовало 10 участников, и стоимость предприятия выросла в 5 раз, до 43,1 млн грн.

Новый владелец приобрел "Земельный фонд", кроме активов в Киеве, получил здания и земельные участки в Житомире.

"Новый владелец получил здания и земельные участки в Киеве и Житомире. В частности, гостиница «Колос» площадью 1,8 тыс. м², расположенная в столице возле станции метро "Героев Днепра"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель обязан взять на себя выплату долгов предприятия, включая задолженности по заработной плате и налоговые обязательства перед бюджетом и НДС в размере 20% стоимости актива.

Победителем аукциона стала зарегистрированная в конце 2022 года в Киеве компания "Украинский весовой стандарт", занимающаяся производством металлоконструкций и обслуживанием готовых металлических изделий и уставный фонд которой насчитывает 10 тыс. грн.

Конечным единоличным бенефициаром и директором компании является Оксана Комарова, которой также принадлежит доля в компании ремонта промышленной техники "Честный вес".

Добавим, что онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.