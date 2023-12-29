Фонд госимущества выставит на приватизацию три базы отдыха

Фонд государственного имущества Украины анонсировал проведение в 2024 году онлайн-аукционов по приватизации трех баз отдыха, которые находятся в Одесской и Волынской областях. Каждый объект подходит для ведения гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

В Одесской области инвесторам предлагают базы отдыха "Финансист" и "Ракета". "Финансист" расположен в поселке Залив на Будацкой косе, между Днестровским лиманом и Черным морем. Балансовая стоимость "Финансиста" составляет 1,87 млн. грн.

"Ракета" находится в селе Лиман. Общая площадь недвижимости составляет 599,5 кв.м, объект расположен на земельном участке – 0,0595 га.

Третий объект расположен на озере Свитязь в Волынской области в поселке Шацк, который окружен более чем 30 озерами. Кроме основных зданий база отдыха включает дома-беседки, летние домики, беседки и т.д. Балансовая стоимость актива – 4,29 млн. грн.

Доходы от приватизации

Добавим, что итоговые онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества (ФГИУ) по продаже объектов, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен. В общем, приватизация пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен в 2023 году.

Следует отметить, что за время военного положения, государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи через аукционы передала в бюджеты на всех уровнях 20 млрд гривен. Эти средства поступили в результате проведения более 28.3 тыс. онлайн-аукционов, со средним ростом цен на активы более чем на 60%.

Также в фонде планируется, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины удастся привлечь 4 млрд гривен.