Україна планує націоналізувати виробника "Ушастого няня"

Міністерство юстиції України просить Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім», що належать російському акціонерному товариству «Невская косметика».

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Про це інформує пресслужба Мінʼюсту.

«12 червня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до акціонерного товариства «Невская косметика» (РФ) санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», — ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що акціонерне товариство «Невская косметика» здійснює виробництво дитячої косметики та побутової хімії «Ушастый нянь», гелів та порошків «Sarma», побутової хімії «Мистер Чистер», зубної пасти «Новый Жемчуг».

Мінʼюст просить стягнути в дохід держави 100% від загальної кількості акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім», що належать акціонерному товариству «Невская косметика.

"Вінницяпобутхім" був відомий як виробник прального порошку "Ушастий нянь".

В управління АРМА були передані арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року ТОВ "Крайтекс-Сервіс" здобуло перемогу за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Нагадаємо, що бенефіціарами компанії-переможця конкурсу є бізнесмени Валерій Кіптик і Руслан Шостак, яким також належать мережа супермаркетів Varus і мережа магазинів Eva.

Зазначимо також, що рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" в квітні було схвалене Антимонопольним комітетом.