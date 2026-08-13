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Какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы в июле

китайские автомобили в Украине
Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan стали лидерами среди бензиновых автомобилей

Автомобили с бензиновыми двигателями в июле остались самыми популярными на украинском рынке новых легковушек. За месяц автопарк пополнили 2,2 тыс. новых бензиновых автомобилей, а их доля в общих продажах выросла почти до 39%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

В годовом исчислении количество новых бензиновых легковушек сократилось на 4%. В то же время, их доля рынка увеличилась: в июле 2025 года она составляла 35%.

Самыми популярными новыми бензиновыми моделями стали:

  • Hyundai Tucson - 215 авто;
  • Skoda Octavia - 166;
  • Mazda CX-5 - 157;
  • Skoda Kodiaq - 138;
  • Suzuki SX4 - 111.

Бензиновые машины также удерживают первенство среди импортируемых подержанных легковушек. В июле на украинские номера перешли 12,4 тыс. таких авто, или 55% всего ввезенного секонд-хенда. В прошлом году их доля составила 48%, а количество – 10,8 тыс. машин.

Средний возраст ввозимых бензиновых легковых автомобилей составил 9,5 года.

Самыми популярными моделями с пробегом стали Volkswagen Tiguan – 852 авто, Nissan Rogue – 746, Audi Q5 – 691, Volkswagen Golf – 650 и Audi A4 – 389.

Добавим, в июле украинцы ввезли из-за границы 22,6 тыс. подержанных легковушек, что всего на 1% больше, чем в прошлом. В то же время доля бензиновых авто выросла до 55%, а электромобили сократились с 24% до 15%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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