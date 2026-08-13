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Акции Lenovo взлетели на 19% благодаря росту выручки и спроса на ИИ

Lenovo
Акции Lenovo взлетели на 19% благодаря росту выручки и спроса на ИИ / Shutterstock

Ценные бумаги китайского производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. стремительно выросли после публикации финансового отчета, согласно которому квартальная выручка компании увеличилась на 43%. Результаты существенно превысили ожидания аналитиков и подкрепили оптимизм рынка спроса на технологии искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

В ходе торгов в Гонконге акции компании подорожали на 19%, достигнув нового исторического максимума. В целом, с начала года ценные бумаги Lenovo выросли более чем на 260%, сделав компанию лидером по показателям роста в индексе Hang Seng China Enterprise.

Аналитики Citigroup отмечают, что отчетность компании демонстрирует уверенный рост по всем направлениям и подтверждает ключевую роль в технологии искусственного интеллекта как главного драйвера рынка.

На этом фоне рост продемонстрировали и другие игроки сектора: тайваньские акции Asustek Computer Inc. подскочили на 10% после того, как компания отчиталась о росте операционной прибыли на 61% за первое полугодие.

Напомним, ранее сообщалось, что акции Lenovo выросли до самого высокого уровня за 27 лет благодаря спросу на серверы с искусственным интеллектом. Стремительный рост рыночной стоимости компании фиксировался еще в мае текущего года.

Автор:
Максим Кольц

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