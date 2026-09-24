Сім країн передали Київщині понад 160 генераторів для резервного живлення важливих об’єктів

Зі складів хабів Міністерства енергетики України для Київської області передали понад 160 генераторів, які надійшли від міжнародних партнерів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Отримане обладнання спрямують на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери. Зокрема, генератори забезпечать роботу систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, від яких залежить життєзабезпечення населення.

Країни-партнери

Допомога надійшла у межах міжнародної підтримки енергетичної системи України для підготовки громад до проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років.

Генератори надійшли від Азербайджану, Іспанії, Нідерландів, Швеції, Литви, Німеччини та Швейцарії.

Нагадаємо, у вересні Київщина отримала понад 36 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану.

Крім того, у серпні Київщина отримала понад 33 тонни захисних конструкцій для енергетичної інфраструктури. Їх використовуватимуть для зміцнення енергооб’єктів та проведення ремонтно-відновлювальних робіт.