Нідерланди передали Україні майже 100 тонн енергетичного обладнання: які регіони отимали

Україна отримала від Нідерландів 97 тонн енергетичного обладнання для підтримки енергетики напередодні зимового періоду. Допомогу зі складів хабів Міністерства енергетики передали до п’яти областей.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міненерго.

Обладнання отримали Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області. До регіонів направили генератори, трансформатори, трансформаторну оливу та інше устаткування, необхідне для роботи енергетичної інфраструктури.

Передану допомогу використовуватимуть для підготовки енергетиків до зимового періоду. Зокрема, генератори можуть забезпечувати електроенергією об’єкти у разі перебоїв з електропостачанням, а трансформатори та інше обладнання — підтримувати роботу енергетичної інфраструктури.

Допомога Нідерландів

Нідерланди надають постійну підтримку енергосектору України. Так, у вересні Нідерланди передали 20 тонн енергетичного обладнання для Київської, Чернігівської та Миколаївської областей. Його використовуватимуть для резервного електропостачання та ремонту електромереж.

У липні за підтримки уряду Нідерландів та Netherlands Enterprise Agency 6 регіонів України — Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Вінницька, Сумська та Чернівецька області — отримали обладнання для потреб енергетичного сектору.