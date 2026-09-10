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Регіони отримали енергообладнання на майже €75 млн перед зимою

генератори, Київ
Регіони отримали енергообладнання на майже €75 млн перед зимою

Протягом червня-серпня 2026 року підприємства критичної інфраструктури в регіонах України отримали 76 партій енергетичного обладнання та матеріалів загальною вартістю €74,79 млн. Поставки профінансували 15 країн-донорів та Європейський Союз.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міненерго.

Майже три чверті всього фінансування припало на п’ять найбільших донорів. Нідерланди забезпечили €15,98 млн, Німеччина — €13,08 млн, Італія — €13,01 млн, Велика Британія — €7,38 млн, Швеція — €6,63 млн.

Загалом ці п’ять країн профінансували поставки на €56,08 млн, або близько 75% від загальної суми допомоги за літо.

Обладнання закуповували через Фонд підтримки енергетики України. Його передають підприємствам критичної інфраструктури для відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки енергосистеми до опалювального сезону 2026/2027 років.

Нагадаємо, станом на початок вересня Україна вже отримала понад 4,7 тис. одиниць енергетичного обладнання від міжнародних партнерів у 2026 році. Серед поставок були генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки.

Автор:
Тетяна Гойденко

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