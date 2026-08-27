Україна отримала від Німеччини понад 32 тонни обладнання для енергетики

Німеччина передала Україні понад 32 тонни енергетичного обладнання, яке розподілили між підприємствами критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Німеччина посилила енергетичну підтримку

Німеччина передала Україні понад 32 тонни енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Закарпатської та Волинської областей.

Обладнання надійшло зі складів хабів Міністерства енергетики України та вже передане відповідним підприємствам.

У Міненерго подякували німецьким партнерам за підтримку та наголосили, що кожна така поставка допомагає українській енергетичній системі підтримувати стабільну роботу в умовах постійних російських атак.

Загалом, з початку року Україна отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.