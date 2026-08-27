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Украина получила от Германии более 32 тонн оборудования для энергетики

ВИДЕ, зеленая энергетика
Украина получила от Германии 32 тонны оборудования / Shutterstock

Германия передала Украине более 32 тонн энергетического оборудования, распределённого между предприятиями критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Германия усилила энергетическую поддержку

Германия передала Украине более 32 тонн энергетического оборудования для предприятий критической инфраструктуры Закарпатской и Волынской областей.

Оборудование поступило со складов хабов Министерства энергетики Украины и уже передано соответствующим предприятиям.

В Минэнерго поблагодарили немецких партнеров за поддержку и подчеркнули, что каждая поставка помогает украинской энергетической системе поддерживать стабильную работу в условиях постоянных российских атак.

Всего с начала года Украина получила 4 314 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.

Автор:
Ольга Опенько

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