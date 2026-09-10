Регионы получили энергооборудование почти на €75 млн перед зимой

В июне-августе 2026 года предприятия критической инфраструктуры в регионах Украины получили 76 партий энергетического оборудования и материалов общей стоимостью €74,79 млн. Поставки профинансировали 15 стран-доноров и Европейский Союз.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.

Почти три четверти всего финансирования пришлось на пять самых больших доноров. Нидерланды обеспечили €15,98 млн, Германия - €13,08 млн, Италия - €13,01 млн, Великобритания - €7,38 млн, Швеция - €6,63 млн.

В общей сложности эти пять стран профинансировали поставки на €56,08 млн, или около 75% от общей суммы пособия за лето.

Оборудование закупалось через Фонд поддержки энергетики Украины. Его передают предприятиям критической инфраструктуры для восстановления поврежденных объектов и подготовки энергосистемы к отопительному сезону 2026/2027 годов.

Напомним, на начало сентября Украина уже получила более 4,7 тыс. единиц энергетического оборудования от международных партнеров в 2026 году. Среди поставок находились генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки.