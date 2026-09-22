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Нидерланды передали Украине почти 100 тонн энергетического оборудования: какие регионы получали
Украина получила от Нидерландов 97 тонн энергетического оборудования для поддержки энергетики в преддверии зимнего периода. Помощь из составов хабов Министерства энергетики передали в пять областей.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Оборудование получили Киевская, Винницкая, Черниговская, Николаевская и Днепропетровская области. В регионы направили генераторы, трансформаторы, трансформаторное масло и другое оборудование, необходимое для работы энергетической инфраструктуры.
Переданную помощь будут использовать для подготовки энергетиков к зимнему периоду. В частности, генераторы могут снабжать электроэнергией объекты в случае перебоев с электроснабжением, а трансформаторы и другое оборудование — поддерживать работу энергетической инфраструктуры.
Помощь Нидерландов
Нидерланды оказывают постоянную поддержку энергосектору Украины. В сентябре Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования для Киевской, Черниговской и Николаевской областей. Его будут использовать для резервного электроснабжения и ремонта электросетей.
В июле при поддержке правительства Нидерландов и Netherlands Enterprise Agency 6 регионов Украины – Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Винницкая, Сумская и Черновицкая области – получили оборудование для нужд энергетического сектора.