Нидерланды передали Украине почти 100 тонн энергетического оборудования: какие регионы получали

Украина получила от Нидерландов 97 тонн энергетического оборудования для поддержки энергетики в преддверии зимнего периода. Помощь из составов хабов Министерства энергетики передали в пять областей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Оборудование получили Киевская, Винницкая, Черниговская, Николаевская и Днепропетровская области. В регионы направили генераторы, трансформаторы, трансформаторное масло и другое оборудование, необходимое для работы энергетической инфраструктуры.

Переданную помощь будут использовать для подготовки энергетиков к зимнему периоду. В частности, генераторы могут снабжать электроэнергией объекты в случае перебоев с электроснабжением, а трансформаторы и другое оборудование — поддерживать работу энергетической инфраструктуры.

Помощь Нидерландов

Нидерланды оказывают постоянную поддержку энергосектору Украины. В сентябре Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования для Киевской, Черниговской и Николаевской областей. Его будут использовать для резервного электроснабжения и ремонта электросетей.

В июле при поддержке правительства Нидерландов и Netherlands Enterprise Agency 6 регионов Украины – Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Винницкая, Сумская и Черновицкая области – получили оборудование для нужд энергетического сектора.