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Нидерланды передали трем областям Украины 20 тонн энергетического оборудования

мобильные генераторы
20 тонн оборудования передали трем областям Украины / Минрозвития общин и территорий

Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования Киевской, Черниговской и Николаевской областей. Его будут использовать для резервного электроснабжения и ремонта электросетей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Оборудование было передано со складов хабов Министерства энергетики Украины при поддержке Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства.

Список и назначение помощи

В груз вошли генераторы, силовые трансформаторы, средства первой помощи и другое оборудование.

Его будут использовать для обеспечения резервного питания, проведения ремонтов электросетей и поддержки работы жизненно важных служб во время российских атак и перебоев с электроснабжением.

Напомним, за последние несколько недель Литва передала украинским предприятиям критическую инфраструктуру 17,67 тонны энергетического оборудования. Его используют для замены поврежденных компонентов, резервного питания и ремонтов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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