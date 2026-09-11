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Нидерланды передали трем областям Украины 20 тонн энергетического оборудования
Нидерланды передали 20 тонн энергетического оборудования Киевской, Черниговской и Николаевской областей. Его будут использовать для резервного электроснабжения и ремонта электросетей.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Оборудование было передано со складов хабов Министерства энергетики Украины при поддержке Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства.
Список и назначение помощи
В груз вошли генераторы, силовые трансформаторы, средства первой помощи и другое оборудование.
Его будут использовать для обеспечения резервного питания, проведения ремонтов электросетей и поддержки работы жизненно важных служб во время российских атак и перебоев с электроснабжением.
Напомним, за последние несколько недель Литва передала украинским предприятиям критическую инфраструктуру 17,67 тонны энергетического оборудования. Его используют для замены поврежденных компонентов, резервного питания и ремонтов.