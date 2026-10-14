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Понад 50 тонн енергетичного обладнання: які області України отримали допомогу від Нідерландів

генератор
Нідерланди допомогли українській енергетиці / БЕБ

Шість областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання за підтримки Нідерландів. Допомогу передали до Хмельницької, Полтавської, Чернівецької, Дніпропетровської, Чернігівської та Миколаївської областей.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення преслужби Міненерго.

Енергетична допомога від Нідерландів

До складу вантажу увійшли дизельні генератори для резервного електроживлення об’єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів. Також регіони отримали силові трансформатори, ізолятори й портативні генератори.

У Міністерстві енергетики України подякували Міністерству кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів і Нідерландському агентству з питань підприємництва за підтримку українського енергетичного сектору.

Логістичну підтримку постачання обладнання забезпечив Генеральний директорат Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO).

Допомога від інших країн

Нагадаємо, раніше Швейцарія передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Крім того, Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - трансформатори та дизельні генератори. 

Автор:
Ольга Опенько

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