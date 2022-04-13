Требует освободить Медведчука: Оксана Марченко публично обратилась к Зеленскому и Эрдогану

Жена арестованного Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Турции Реджепу Эрдогану, в котором потребовала освободить ее мужа, так как считает, что СБУ "незаконно удерживает политика".

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Обращение Марченко опубликовала на своем YouTube-канале.

"Прошу вас немедленно принять меры для освобождения моего мужа, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов и не уезжал из страны. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам. Его жизнь должна быть в безопасности", — сказала Марченко.

Она подчеркнула, что теперь ожидает ответа от Зеленского на свое обращение.

Вскоре Марченко переоделась и записала новое обращение, но уже к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Она попросила турецкого лидера использовать свое влияние и авторитет для освобождения Медведчука. Почему среди всех мировых лидеров жена политика решила обратиться именно к Эрдогану, она не объяснила.

Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Медведчука вечером 12 апреля.

Зеленский предложил России обменять его на украинских пленных. Тем временем в Кремле уже заявили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем и не имеет отношения к войне.

"Об обмене, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-либо участия России в решении этой пасквильной к нему ситуации", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.