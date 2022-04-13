Вимагає звільнити Медведчука: Оксана Марченко публічно звернулася до Зеленського та Ердогана

Дружина заарештованого Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та голови Туреччини Реджепа Ердогана, в якому вимагала звільнити її чоловіка, оскільки вважає, що СБУ "незаконно утримує політика".

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Звернення Марченко опублікувала на своєму YouTube-каналі.

"Прошу вас негайно вжити заходів для звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів і не їхав з країни. Він завжди виступав за мир, діалог та згоду в Україні. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують за політичними мотивів. Його життя має бути в безпеці", - сказала Марченко.

Вона наголосила, що тепер очікує відповіді від Зеленського на своє звернення.

Незабаром Марченко переодягнулась і записала нове звернення, але вже до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Вона попросила турецького лідера використати свій вплив та авторитет для звільнення Медведчука. Чому серед усіх світових лідерів дружина політика вирішила звернутися саме до Ердогана, вона не пояснила.

Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії ОПЗЖ Медведчука увечері 12 квітня.

Зеленський запропонував Росії обміняти його на українських полонених. Тим часом у Кремлі вже заявили, що Медведчук є іноземним політичним діячем і не має відношення до війни.

"Про обмін, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві: Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної військової операції. Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам будь-якої участі Росії у вирішенні цієї пасквільної до нього ситуації", - сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.