Верещук призвала жителей Херсонской области выезжать через Крым

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук советует жителям Херсонской области воспользоваться любыми возможностями, чтобы выехать с оккупированных территорий. В частности, пересечь границу через Крым.

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Об этом глава Минреинтеграции заявила на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

Она отметила, что это поможет украинской армии провести деоккупацию, ведь, по ее словам, мирных жителей во время боев за Херсон могут использовать как живой щит.

"Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень скоро. Контрнаступление обязательно будет", - заявила она.

Также министр призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого оккупантами российскими паспортами, и заверила, что украинские власти за это не будут наказывать.

"Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня – чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, по которому можно уехать. Поэтому, если есть возможность, уезжайте, особенно с детьми", - сказала она.

Верещук подчеркнула, что как только люди из оккупированных территорий попадут на территорию третьих стран – Европейского Союза или еще кого-то – нужно обратиться в любое консульство.

"Даже без документов вас впустят все страны. Если потребуется, мы изготовим документы, передадим в консульство, где вы будете находиться", - добавила Ирина Верещук.

Напомним, как заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко, быстрая оккупация Херсонской области стала возможной благодаря предательству предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного управления Игоря Садохина.

Однако стоит отметить, что 20 июня в Херсонской области ВСУ удалось отбросить российских военных с первой линии обороны.