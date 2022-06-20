Окупанти перейшли до масованих обстрілів Лисичанська, у Сєвєродонецьку бої вже у промзоні - голова ОВА

Російські окупаційні війська готові розпочати широкомасштабний наступ на населені пункти Луганської області, які залишаються за контролем України. Про це розповів в ефірі телепроекту Freedom начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Зараз найважча ситуація у Сєвєродонецьку і не тільки. Я думаю, що можна вже з упевненістю сказати, що російська армія накопичила достатню кількість резервів, щоб розпочати широкомасштабний наступ. Вони акумулювали величезну кількість техніки. Десятки одиниць важкої техніки беруть участь у наступі", - наголосив він.

При цьому голова ОВА запевнив, що українські бійці не перебувають на сьогодні в оточенні, а продовжують вести активні оборонні дії і завдають втрат ворогові.

"У Сєвєродонецьку бої йдуть уже в промзоні. Українські військові контролюють лише промзону, саме територію заводу "Азот". По всій лінії вздовж траси Лисичанськ - Бахмут усі населені пункти зараз обстрілюються, там іде наступ російської армії", - сказав він.

Також, за словами Гайдая, 20 червня практично безперервно цілий день перебуває під обстрілами Лисичанськ, і такої інтенсивності досі не спостерігалося.

"Місто давно знаходиться під обстрілами, в основному обстрілюється великими калібрами, 152-й калібр, це "Піони", "Тюльпани", 203-й, 240-й, авіаудари наносяться по Лисичанську. Саме сьогодні місто зазнало масованого обстрілу - протягом не півгодини або години, а протягом кількох годин. Практично цілий день місто обстрілюють із перервами десь на 15 хвилин", - зазначив він.

При цьому начальник обладміністрації констатував, що поки що не можна зрозуміти, скільки людей було поранено або загинуло внаслідок цього, оскільки відсутня можливість це перевірити через щільність ведення вогню російською армією.

У свою чергу, як передає "Інтерфакс-Україна", на брифінгу в Києві в понеділок увечері міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сєверодонецькому "Азоті" перебуває зараз близько 300 осіб із числа цивільних, проте виїжджати звідти хочуть не всі.

Водночас вона зазначила, що за її інформацією, дуже невелика кількість людей, які знаходяться на заводі "Азот", виїхати все ж таки хочуть. Чиновниця наголосила, що згідно з гуманітарними нормами, евакуація людей може відбуватися лише за їхньою згодою.

"Мені пообіцяли військові, що буде зроблено відео з людьми, які скажуть, що вони добровільно хочуть виїхати", - додала Верещук. За її словами, у такому разі влада продовжить працювати над відкриттям гуманітарного коридору з "Азоту".