Українські захисники відбили атаку в районі Тошківки, - голова Луганської ОВА Гайдай

Окупанти спробували піти у наступ біля селища Тошківка Луганської області. Збройні сили України відбили атаки ворога, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 19 червня.

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"Сьогодні росіяни намагалися зробити прорив у районі Тошківки, навіть досягли успіху, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - сказав Гайдай в ефірі телемарафону.

За його словами, на Луганщині зберігається складна ситуація на фронті. Запеклі бої йдуть у Сєвєродонецьку: росіяни намагаються захопити місто повністю, зазнаючи масових втрат. Гайдай упевнений, що у ЗС РФ не вийде взяти місто під контроль.

Лисичанськ повністю контролюється ЗСУ. Незважаючи на постійні обстріли з боку окупантів, "тиха" евакуація продовжується.

При цьому в даний час, з урахуванням ситуації на фронті, евакуація мирних жителів, що ховаються на хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, неможлива. Це не лише небезпечно, а й фізично вивести людей немає можливості.

На підприємстві люди мають запаси їжі, але вони не поповнювалися протягом двох тижнів. Більшість із тих, хто ховається там, – це працівники хімзаводу, члени їхніх сімей та деякі місцеві жителі.

Нагадаємо, росіяни в Луганській області наступають по всіх напрямках. Основна кількість поранених – у Лисичанську. Обстрілюються найближчі до Сєвєродонецька квартали.