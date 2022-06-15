У Сєвєродонецьку продовжуються бої, у Лисичанську багато поранених, - голова Луганської ОВА

Росіяни в Луганській області наступають на всіх напрямках. Основна кількість поранених зараз – у Лисичанську. У Сєвєродонецьку ворог вкотре обстріляв завод "Азот".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, за останні два дні лише до лікарень інших регіонів госпіталізовано шістьох мешканців Лисичанська, а також дві людини із Золотого.

У Лисичанську армія країни-агресора РФ обстріляла споруди поблизу колишнього заводу "Донсоду" та кілька будинків поблизу. Така сама ситуація і в районі "Склозаводу". Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня у місті.

У Сєвєродонецьку ворог вкотре влучив у завод "Азот". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Ворожі удари знищують багатоповерхівки, розташовані ближче до підприємства.

"Противник слабший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші будинки", - наголосив Гайдай.

Також, за його словами, серйозні ушкодження у навколишніх селах.

"Те, що вдалося зафіксувати минулої доби: зруйновано шість будинків у Нирковому, чотири – у Миколаївці, три – у Вікторівці. Також 14 будинків зруйновано у Гірському", - повідомив Гайдай.

Крім того, армія РФ завдала авіаударів по Білій Горі, Устинівці та Метелкіному. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка.

Зазначимо, військові російської армії зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але Збройні сили України успішно відображають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії продовжуються.