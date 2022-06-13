Россияне разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, — глава Луганской ОВА Гайдай

Военные российской армии разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но областной центр Луганской области не в окружении, а Вооруженные силы Украины контролируют часть города.

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Об этом 13 июня сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в настоящее время оккупанты захватили около 70%-80% города, но уличные бои продолжаются.

"Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях. В случае быстрого изгнания россиян из Северодонецка – возобновить коммуникации до зимы не удастся", — рассказал Гайдай.

Он уточнил, что даже если сегодня ВСУ освободят город, то зимой в Северодонецке все равно придется устанавливать своего рода мобильные пункты обогрева и т.д., так как в городе разрушены все коммуникации и инфраструктура.

Отметим, что эксперты Института изучения войны (ISW) уверены, что российская армия бросила значительные силы на штурм Северодонецка, в тяжелых боях оккупанты понесли сильные потери как в технике, так и живой силе. Это ослабило противника, поэтому теперь, скорее всего, у россиян нет ресурсов для захвата всей Донецкой области.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах самого Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки. Украинские защитники отразили вражеский штурм в районе Метелкино. Оккупанты отошли.