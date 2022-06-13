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Росіяни зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, — голова Луганської ОВА Гайдай
Військові російської армії зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але обласний центр Луганської області не в оточенні, а Збройні сили України контролюють частину міста.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, наразі окупанти захопили близько 70%-80% міста, але вуличні бої продовжуються.
"Евакуація і підвіз гуманітарних вантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах. У разі швидкого вигнання росіян із Сєвєродонецька – відновити комунікації до зими не вдасться", — розповів Гайдай.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він уточнив, що навіть якщо сьогодні ЗСУ звільнять місто, то взимку у Сєвєродонецьку все одно доведеться встановлювати свого роду мобільні пункти обігріву тощо, оскільки у місті зруйновано всі комунікації та інфраструктуру.
Зазначимо, що експерти Інституту вивчення війни (ISW) упевнені, що російська армія кинула значні сили на штурм Сєвєродонецька, у важких боях окупанти зазнали сильних втрат як у техніці, так і живій силі. Це послабило противника, тому тепер, швидше за все, росіяни не мають ресурсів для захоплення всієї Донецької області.
Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метелкіно, Устинівки та Тошківки. Українські захисники відбили ворожий штурм у районі Метелкіне. Окупанти відійшли.