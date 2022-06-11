РФ обстрілює прикордонні села та зазнала кілька невдач при наступах на Донбасі - Генштаб

Російській війська продовжують мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах на Сіверському та Харківському напрямку, а також обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема в селі Миропільське Сумської області.

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Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, довкола Харкова ворог основні зусилля зосереджує лише на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій українських сил він здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів ЗСУ.

Зазначається, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни та Верхній Салтів, а також завдав авіаударів в районах сіл Тернова та Рубіжне.

Між Ізюмом та Слов'янськом війська РФ здійснюють систематичні артилерійські обстріли, при цьому повідомляється, що українська армія успішно відбила ворожий штурм в районах сіл Бражківка, Долина та Вірнопілля: окупанти відійшли.

За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в селі Богородичне, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку Лисичанська ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ, обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах самого Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

"Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли. Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву", - кажуть в Генштабі.

На Бахмутському напрямку окупанти вели артилерійські обстріли українських позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Армійською авіацією завдано авіаудару поблизу Покровського.

Також вказано, що "в районі Попасної" українські сили успішно зупинили наступ противника, і окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі села Ниркове, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївки, за даними Генштабу, наступ ворожих військ захлинувся: під вогнем з українського боку окупанти відійшли. Як додають у Генштабі, і у районі сусіднього Берестового ворог при спробі штурму зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

"Крім того, з метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога - противник з втратами відійшов", - йдеться у зведенні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели, але обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка, а також завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар'їнки.

На Південнобузькому напрямку противник з метою стримування українських військ обстрілював позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу. Крім цього, окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.