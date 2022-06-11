РФ обстреливает пограничные села и потерпела несколько неудач при наступлениях на Донбассе - Генштаб

Российские войска продолжают минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах на Северском и Харьковском направлении, а также обстреливают гражданскую инфраструктуру, в частности в селе Миропольское Сумской области.

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Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, вокруг Харькова враг основные усилия сосредотачивает только на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий украинских сил он оказывает огневое влияние на позиции подразделений ВСУ.

Отмечается, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянка, Циркуны и Верхний Салтов, а также нанес авиаудары в районах сел Терновая и Рубежное.

Между Изюмом и Славянском войска РФ совершают систематические артиллерийские обстрелы, при этом сообщается, что украинская армия успешно отразила вражеский штурм в районах сел Бражковка, Долина и Вернополье: оккупанты отошли.

При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в селе Богородичное, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении подразделения противника активных действий не вели. В направлении Лисичанска враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск, обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру неподалеку от Серебрянки и Белогоровки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах самого Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.

"Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли. Противнику пришлось усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва", - говорят в Генштабе.

На Бахмутском направлении оккупанты вели артиллерийские обстрелы украинских позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Армейская авиация нанесла авиаудары вблизи Покровского.

Также указано, что "в районе Попасной" украинские силы успешно остановили наступление противника и оккупантам пришлось отойти. Враг наступает в районе села Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки, по данным Генштаба, наступление вражеских войск захлебнулось: под огнем с украинской стороны оккупанты отошли. Как добавляют в Генштабе, и в районе соседнего Берестового враг при попытке штурма понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

"Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем неподалеку от Владимировки. Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага - противник с потерями отошел", - говорится в сводке.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели, но обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка, а также нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

На Южнобугском направлении противник с целью сдерживания украинских войск обстреливал позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мураховки и Прибугского. Также враг пытался вести контрбатарейную борьбу. Кроме этого, оккупанті нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.