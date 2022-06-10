У армии РФ заканчиваются ракеты, но в 10-15 раз больше артиллерии, чем у ВСУ, – ГУР МО

Украине срочно нужны поставки оружия от западных партнеров. Вооруженным силам нужны боеприпасы и реактивные системы большой дальности для успешного противостояния русской артиллерии.

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Об этом в интервью The Guardian заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Теперь это артиллерийская война, и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Все сейчас зависит от того, что нам Запад даст. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть", — подчеркнул Скибицкий.

Каждый день военные используют от пяти до шести тысяч артиллерийских снарядов. По словам представителя ГУР, Вооруженные силы уже почти израсходовали все свои артиллерийские боеприпасы, а теперь используют стандартные снаряды НАТО 155-го калибра.

Также Украина нуждается в ракетных комплексах дальнего действия для того, чтобы уничтожать российскую артиллерию.

Кроме того, Скибицкий заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины.

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", – рассказал Вадим Скибицкий.

Однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сделал прогноз, что война будет длиться до зимы.