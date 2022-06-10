В армії РФ закінчуються ракети, але в 10-15 разів більше артилерії, ніж у ЗСУ, – ГУР МО

Україні терміново потрібні постачання зброї від західних партнерів. Збройним силам потрібні боєприпаси та реактивні системи великої дальності для успішного протистояння російській артилерії.

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Про це в інтерв'ю The Guardian заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Тепер це артилерійська війна, і ми програємо з погляду артилерії. Все зараз залежить від того, що нам Захід дасть. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що мають", — підкреслив Скибицький.

Щодня військові використовують від п'яти до шести тисяч артилерійських снарядів. За словами представника ГУР, Збройні сили вже майже витратили всі свої артилерійські боєприпаси, а тепер використовують стандартні снаряди НАТО 155 калібру.

Також Україна потребує ракетних комплексів далекої дії для того, щоб знищувати російську артилерію.

Крім того, Скибицький заявив про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовується країною-окупантом для обстрілу України.

"Ми помітили, що Росія робить набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", - розповів Вадим Скібіцький.

Проте російські економічні ресурси дозволять країні-окупантові продовжувати війну нинішніми темпами протягом року.

"Кремлівське керівництво, можливо, намагатиметься заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – заявив представник ГУР МО України Вадим Скибіцький.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зробив прогноз, що війна триватиме до зими .