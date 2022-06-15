В Северодонецке продолжаются бои, в Лисичанске много раненых, - глава Луганской ОВА

Россияне в Луганской области наступают по всем направлениям.Основное количество раненых сейчас - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за последние два дня только в больницы других регионов госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.

В Лисичанске армия страны-агрессора РФ обстреляла сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов вблизи. Такая же ситуация и в районе "Стеклозавода". По меньшей мере, восемь домов пострадали 14 июня в городе.

В Северодонецке враг в очередной раз попал по заводу "Азот". В частности, повреждена проходная предприятия. Вражеские удары уничтожают многоэтажки, расположенные ближе к предприятию.

"Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома", - подчеркнул Гайдай.

Также, по его словам, серьезные повреждения в окрестных селах.

"То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки: разрушены шесть домов в Почечном, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке. Также 14 домов разрушены в Горном", - сообщил Гайдай.

Кроме того, армия РФ нанесла авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному. Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка. Кроме того, у русской армии было неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3.

Отметим, военные российской армии разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но Вооруженные силы Украины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.